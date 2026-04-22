ホワイトソックスの村上宗隆選手が9号とヤンキースのアーロン･ジャッジ選手に並びました。日本時間22日、ダイヤモンドバックス戦に2番ファーストで先発出場した村上選手は、4点リードで迎えた2回の第2打席、右腕メリル・ケリー投手のインコースへの変化球をとらえ、打球はライトスタンドへ。打球速度113マイル(約181.8キロ)、飛距離426フィート(約129.8m)の9号ソロを記録しました。村上選手は、今季プロ野球のヤクルトからメジャー