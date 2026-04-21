半世紀前のようなパニックを避けたい――政府は原油高の悪影響を抑え込もうとするが、危機が長期化すれば、再びショックが列島を襲う。【前編記事】『70年代とは大違い「令和のオイルショック」が引き起こす過去最悪のシナリオ…「モノの値段が上がる」だけじゃない』よりつづく。「肥料が無くなれば」日本は終わるナフサやメタノールの供給が細れば、特に深刻な影響を受けるのが医療分野だ。点滴や透析用のチューブ、ゴム手袋など