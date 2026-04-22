東京・九段の靖国神社では21日から春の例大祭が始まっています。城内経済再生相は、22日午前9時頃に靖国神社に到着、その後参拝しました。去年10月に高市政権が発足して以降、閣僚の靖国神社参拝が確認されたのは初めてのことです。一方、高市首相は周辺によりますと、23日までの春の例大祭の期間中の参拝は見送る方向だということです。高市首相は自民党総裁に就任する前は、春・秋の例大祭期間中や8月の終戦の日に靖国神社を参拝