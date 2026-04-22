◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年4月21日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で内野安打を放ち、53試合連続出塁を記録した。1−3の7回2死からフリーランドが四球を選んで出塁すると、ジャイアンツベンチがゲージから左腕・ミラーに継投。3ボール1ストライクからの5球目、スライダーが外角に決まると球審がス