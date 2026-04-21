福岡県朝倉市で建設計画が浮上し、入居者の大半を外国人が占めると開発事業者が説明したマンションについて、市は21日、「計画は白紙になった」との見解をホームページで公表した。計画を巡っては、市内で反対のデモ活動が行われたほか、インターネット上で「移民反対」などと反発の声が過熱するなど、波紋が広がっていた。市によると、建設予定地の所有企業などが今月14日、開発事業者側と直接面会して計画を白紙とすることを