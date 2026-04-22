アメリカのトランプ大統領が停戦期間を延長すると表明したことを受け、イラン側は延長を要請していないと反論しています。【映像】イラン・テヘランの様子仲介国パキスタンのシャリフ首相は、「進行中の外交努力に道筋がついた」とし、トランプ大統領が停戦延長の要請を受け入れたことに感謝を表明しました。一方、イランメディアは、複数の情報筋の話として、イランは停戦の延長を一切要請していないと反論しています。イ