車から外れたタイヤを女の子に直撃させる事故を起こし、執行猶予中に無免許で運転した罪に問われた男の初公判が開かれました。男はタイヤ脱落事故の裁判中から無免許運転を繰り返していました。起訴状によりますと、若本豊嗣被告は２０２５年１１月から１２月までの間、札幌市内や小樽市内で６回にわたり、運転免許がないままトラックを運転したとされています。４月２２日の初公判で若本被告は「間違いありません」と起訴内容を認