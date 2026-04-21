OPPOは、「OPPO Find X9 Ultra」のグローバル発表会を、中国・成都で開催した。「Find X9 Ultra」のグローバル向けの価格は2199シンガポールドル（約27万5000円）～。同機種は、オウガ・ジャパンも夏頃に発売することを発表している。 リアカメラには、2億画素センサーを搭載した広角カメラ（1/1.12インチ、F値1.5）と、2億画素センサー搭載の3倍望遠カメラ（1/1.28インチ、F値2.2、