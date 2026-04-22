NHKラジオ『マイあさ！』や『Nラジ』などにレギュラー出演する“美人すぎる気象予報士”こと吉井明子（45）に熱視線を送る業界があって――。吉井が17日に更新した自身のInstagramでは、《結構短くしちゃいました》と髪を切った報告とともに、体のラインがはっきりとわかる“ピタピタ”なグレーのニットと黒のロングスカートをまとった写真を投稿。しゃがんだ吉井の体は横を向き、顔だけをこちらに向けたポーズで、S字を描くしなや