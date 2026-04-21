日本や台湾、そして西側諸国において、中国の政治、経済、軍事的な躍進、すなわち大国としての地位の確立は、地域の安全保障を脅かす懸念材料として捉えられている。特に台湾有事への警戒感は日増しに高まっており、中国の振る舞いは既存の国際秩序を構造的に変化させる要因と映っている。【写真】危ない！トラクターのローダー部分に乗った子どもたち農水省認証の夏休みイベント、広告写真に批判殺到この大国化という現象を精査