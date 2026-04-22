お笑い芸人・ケンドーコバヤシ（53）が21日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（深夜火曜0・59）に出演。「凄い胸クソ悪いことに巻き込まれた」と新幹線でのトラブルを明かした。盛岡から東北新幹線に乗り込んだというケンコバ。グリーン車指定席に着き、座席上に荷物を上げていたところ、1列後ろに座っていた「身なりのいい、多分いい会社に勤めているやろなっていう若いサラリーマン、仕事のできそうな方」に「近くに座るな