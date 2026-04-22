京都府南丹市の安達結希君（11）が遺体で⾒つかり、死体遺棄容疑で養父の安達優季（ゆうき）容疑者（37）が逮捕された事件で、京都府警は死体遺棄容疑の勾留期限の5月6日をめどに、殺人容疑で再逮捕できるかどうか慎重に捜査を続けている。 【画像】「一言でいうとフツウ」友人たちと塀に腰掛ける安達容疑者の青春時代の写真と、メガネをかけ大人しそうな安達容疑者の近影、供えられたたくさんの花やお菓子 児童が