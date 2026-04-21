【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 「スプラトゥーン レイダース」 任天堂は、Nintendo Switch 2用新作タイトル「スプラトゥーン レイダース」の発売日を7月23日と発表した。価格はダウンロード版が6,480円、パッケージ版が7,480円。 「スプラトゥーン レイダース」は、新たな舞台「ウズシオ諸島」で繰り広げら