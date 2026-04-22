バーガーチェーン『ゼッテリア』からアボカドづくしのバーガーが販売される。2026年4月22日から売り出されるのは「アボカドチーズバーガー」など新商品3品。ゼッテリアで人気の「アボカドフェア」とはいったいどんなものなのか。アボカド好き必見！アボカドバーガー3種4月22日〜『ゼッテリア』アボカドフェア3種のバーガーが新発売今回の「アボカドフェア」では、3種類のアボカドバーガーが販売される。ビーフ100％のパティ