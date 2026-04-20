MF一眼レフ時代の標準ズームレンズの焦点域は1970年代の半ばくらいまではワイド端が35mmくらいでテレ端は70mmくらいのものが多かったですね。 ニコンが1975年に最初にズームニッコール28-45mm F4.5を発売した時はワイド端が28mmとなり、びっくりした記憶があるのですが、次第に他のカメラメーカーの標準ズームレンズもワイド端が28mmというのが当然となり、さらに24mmと広角方向へ広くな