元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が21日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。祖母の職業を明かした。この日のテーマは「タメになる習い事発表会」。出演者たちが、過去に習った習い事に関する思い出話を披露した。スタジオで「習字」の話題となると、高橋さんも「私も小学3年生まで習字やってました」と切り出した。続けて「祖母が習字の先生で」と明かした。