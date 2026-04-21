21日に発表された農林水産省の調査で、タマゴの最新小売り価格は1パック平均308円でした。タマゴはどこで安く買えるのでしょうか。「news every.」では、スーパーなど15店舗以上でタマゴの値段を徹底調査しました。■全国平均は1パック308円…理想の価格は？街で聞こえたタマゴへの悲鳴。――タマゴ最近高い？「高いです」「高いですよね」「タマゴって高いと、ご飯のおかずにならないもんな」物価の優等生と呼ばれていましたが、