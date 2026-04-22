俳優の北大路欣也（83）がフジテレビ『君たちは、どう演ずるか？〜名優たちから若き俳優たちへの提言〜』（深0：45）に出演。自身の芸名の由来を語った。【写真】オーラはんぱない…ヒゲ＆サングラス姿の北大路欣也同番組は次世代を担う若手俳優、クリエイターに向けて、名優たち自身が辿ってきた俳優としての人生などを語るワークショップの模様を撮影したもの。13歳のとき、時代劇スターとして活躍した父・市川右太衛門さ