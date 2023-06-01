「スキマバイト」を直前にキャンセルされた利用者9人が、未払い賃金など合わせて312万円の支払いを求めて、仲介アプリ大手のタイミーを提訴しました。タイミーが「求人側の委託を受けて賃金を立て替え払いする」と定めていることから、未払い分も支払う義務があるなどと主張しています。直前キャンセルをめぐって、仲介会社の責任を問う裁判は初めてとみられています。