21日、参議院外交防衛委員会において、社民党の福島みずほ党首が装備移転円滑化基金について、小泉進次郎防衛大臣に質問した。【映像】福島党首に「ヤジ」が飛んだ瞬間（実際の様子）福島党首は「隔年400億円で（護衛艦の）『もがみ』に関しても多額のお金を出すと。三菱重工が251億円、三菱電機232億円、もがみに関して1000億円、この支出を円滑化基金からすると言われています。一番違和感は、なぜ今儲かっている三菱重工や