高市早苗首相が台湾有事の際の軍事介入を示唆する発言をしてから約半年が過ぎ、中・日間の軍事的緊張が高まっている。台湾海峡をめぐる対立が、競い合うような軍事訓練にまで発展しているためだ。21日、自由時報など台湾メディアによると、中国の空母「遼寧」が前日、台湾海峡を通過した。台湾国防部はソーシャルメディアを通じて遼寧の写真を公開し、写真には甲板上の艦載機8機とヘリコプター3機が鮮明に写っていた。遼寧の艦番号