4月23日（木）の『徹子の部屋』に、高橋克実が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！下積み生活が長く、転機は30代後半に出演したドラマ『ショムニ』だったという高橋。しかし、ドラマ出演時もアルバイトを続けていたという。かつて両親からは俳優の道を反対され勘当状態だったが、活躍後は舞台を観劇し、喜んでくれるようになったそう。亡き両親との映画の思い出や、急逝した共演者・伊藤俊人さんへの変わらぬ思い