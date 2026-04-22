19世紀、ヤングが発見した「光波の干渉」とは何か？ 量子力学発見の約100年前の1800年ごろ、イギリスの物理学者トーマス・ヤングが行った実験を見てみましょう。まだ波でもあり粒でもある「量子」という存在が発見される前の話です。 この実験が行われるまで、光は波なのか、それとも粒の集まりなのかという論争が長く続いていましたが、決定的な証拠はありませんでした。ヤングは想像力を振りしぼって、「見分けられる