すでに8本塁打を記録する村上の活躍に米ファンが沸いている(C)Getty Images和製大砲の勢いは、どこまで続くのか。現地時間4月19日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地アスレチックス戦に「3番・一塁」として先発出場し、5回の第3打席で3試合連続の8号2ランを放つなど、5打数1安打2打点と活躍。驚異的な量産ペースを維持し、7-4の勝利に貢献した。【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェックこれ