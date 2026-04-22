ホルムズ海峡の封鎖で私たちも悩まされているのが原油価格の高騰です。「世界一ガソリンが高い」と言われる香港では、今ある“違法ビジネス”が急増しています。実態を取材しました。【写真で見る】“違法給油ビジネス”の決定的瞬間1リットル660円…ガソリン価格が“世界一高い”香港の市民は悲鳴ガソリンが“世界一高い”といわれる香港。その高騰ぶりはすさまじく…記者「香港のガソリンスタンドではレギュラー価格が1リットル3