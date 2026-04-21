テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、テレビウォッチャーの飲用てれびが、この春より始まった２番組に注目する。 【画像】女性芸能人の「初恋相手」が４人！ テレビに顔出しで登場 この春から始まった注目の新番組 「また似たような番組か」と感じたとき、視聴者の直感はだいたい当たっている。日本のテレビは70年以上の歴史をもつ。その中でまっ