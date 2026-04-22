「BCNランキング」2026年4月6日〜12日の日次集計データによると、マウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラックM-XGM10DBBK（エレコム）2位無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラックBSMBW310BK（バッファロー）3位M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイトM240GR（ロジクール）4位Signature M650 Wireless Mouse グラファイトM650MGR（ロジクール）5位M220 SI