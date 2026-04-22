明大に進学したモデルで女優の本田紗来が通学コーディネートを公開した。２２日までに「大学コーデ」とインスタグラムを更新。「＠ｍａｊｅｓｔｉｃｌｅｇｏｎ＿ｏｆｆｉｃｉａｌのセットアップ。キラキラツイード生地がかわいい」とショートパンツのセットアップに黒のショートブーツを合わせたコーデを披露。スラリとした足が伸びている。この投稿には「かわいすぎるーー」「足ほっそい」「スタイル良すぎでしょぉぉぉ！