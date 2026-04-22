未成年のSNSへの依存が問題視されるなか、総務省は利用に年齢制限を義務づけるよう事業者に求める方針です。SNSを利用する場合、年齢制限を設定するかどうかは、現在は、利用者側の判断に委ねられています。関係者によりますと、総務省の有識者会議は、SNSのシステムに、一定の年齢までは利用を制限する機能を必ず入れるよう、事業者に求める案を、22日の会合で示すことにしています。また、未成年の長時間利用の防止や閲覧制限へ