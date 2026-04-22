スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年4月24日から「チラックス ソーダ」2種を販売します（一部店舗を除く）。リワード会員限定で先行販売を実施中昨年発売して新たな人気ビバレッジとなった、"香るソーダ"「チラックス ソーダ」。チラックス（Chill & Relax）の名のとおり、ゆったりと気分をほどきながら、炭酸の爽快感とフルーツ果肉の贅沢な味わい、軽やかなシトラスの香りを楽しめます。"香るソーダ"のために特別に