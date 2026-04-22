ＪＲＡは４月２２日、公式ホームページで「ファンからの悪質な誹謗中傷および脅迫行為等に対する厳正な対応」と題して、声明文を出した。騎手、調教師ら関係者への誹謗中傷、脅迫などについて、厳しく取り締まることを発表している。声明は以下の通り。現在、ＳＮＳやインターネット上の掲示板等におきまして、ＪＲＡの騎手、調教師等、中央競馬関係者に対する誹謗中傷、事実に基づかない悪質な内容や脅迫にあたる投稿が散見