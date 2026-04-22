AIが人間を凌駕することはあり得るのか。人間の能力を超える「超知能AI」のリスクについて警鐘を鳴らしているアメリカの人工知能研究者の著書より、一部を紹介する――。※本稿は、エリーザー・ユドコウスキー、ネイト・ソアレス著、櫻井祐子訳『超知能AIをつくれば人類は絶滅する』（早川書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／rudall30※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／rudall30■AIは人間を「雇う」こ