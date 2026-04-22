何度も「是正指導」しているのにまたまた違反NEXCO西日本および日本高速道路保有・債務返済機構（高速道路機構）は2026年4月3日、高速道路で「車両制限令」を繰り返し違反した者の事業者名および是正指導の内容を公表しました。なかには再三の是正指導を受けたにもかかわらず、依然車両制限令に違反し、再び是正指導を受けた悪質な事業者もあるようです。その具体的な一般的制限値は、道路法に基づき、1962年（昭和37年）2