法人税や消費税など約1億5700万円を脱税したとして、昨年末に在宅起訴された実業家の“宮崎麗果”こと黒木麗香被告（38）。かつては経営する会社で年商25億円を稼ぎ出し、45万人以上のフォロワーを抱える超人気インフルエンサーとして、SNSでセレブ生活をたびたび公開していた。宮崎氏が代表を務める広告会社は、知人男性2人との共謀で虚偽の領収書を作成し、架空の業務委託費を計上するなどして約5億円の所得を圧縮。法人税や消費