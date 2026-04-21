【モデルプレス＝2026/04/21】YouTuber・さくらが4月20日、自身のInstagramを更新。石垣島での水着ショットを公開した。【写真】20歳美人YouTuber「体の半分が脚」美脚全開のホルターネック水着姿◆さくら、水着姿公開石垣島訪問を報告したさくらは「1日目から食べまくって遊びまくって幸せすぎる とにかく海が綺麗、人も優しい、ご飯も美味しい」とコメントし、海や自然の中での写真を複数枚投稿。ホルターネックのイエローの水着