アメリカのトランプ大統領は先ほど仲介国のパキスタンからの要請などを受け、イランとの停戦期間を延長すると表明しました。トランプ大統領は先ほど自身のSNSに「イラン政府が深刻に分裂していることや交渉の仲介役となるパキスタンのムニール陸軍元帥からの要請を受け、イランとの停戦期間を延長する」と表明しました。トランプ氏はそのうえで「イランの指導者や代表が統一した提案をまとめるまでの間、イランへの攻撃を見合わせ