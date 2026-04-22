【前後編の後編／前編からの続き】京都府南丹市の安達結希（ゆき）くん（11）が遺体で発見された事件で、逮捕されたのは、義父・安達優季容疑者（37）だった。この事件がいまだに強い関心を集めているのは、本来、子どもにとって味方であるべき父親が犯人だったことへの怒り、理不尽さを多くの人が感じているゆえだろう。その心理を知るために成育歴を取材すると、容疑者の抱えた深い闇が見えてきた。＊＊＊【実際の写真】“取