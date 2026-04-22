先日、「砂糖には賞味期限がない！？」という投稿が、SNSにて話題となりました。高速道路SAトイレに貼られた注意喚起に驚き→「そんな人いる？！」専門家に聞いてみた筆者も気になり、自宅にある砂糖のパッケージをチェックしてみると……消費期限の表記がない！近所のスーパーでさまざまなメーカーのものを確認してみたものの、表記がないものがほとんどでした。基本的に、食品は賞味期限や消費期限の表示が必要です。SNSで話題