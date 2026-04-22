声優で歌手の井口裕香（37）が、美ボディー際立つトレーニング中の様子を公開し、絶賛の声が寄せられている。【映像】井口裕香の水着姿やセクシーなトレーニング中の姿（複数カット）2002年に声優デビューし、『とある魔術の禁書目録』のヒロイン・インデックス役や、『ちいかわ』の主要キャラクター・モモンガ役など、数々の人気作に出演してきた井口。2013年からは、「とある魔術の禁書目録」のイメージソングをきっかけにソ