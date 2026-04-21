アジアのサッカークラブNo.１を決める大会、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）が、サウジアラビアのジッダで開催されている。現地メディア『Okaz』によれば、FC町田ゼルビアが勝利した準々決勝で笛を吹いた際、敗れたアル・イテハド（サウジアラビア）の指揮官から猛批判された中国人の審判は、25日の決勝を前に大会を去ったようだ。「中国のレフェリー、マー・ニンはジッダを離れた。これはアル・イテハドと日本