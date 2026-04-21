株式会社足利フラワーリゾートは4月20日（月）、あしかがフラワーパークの「大藤」が満開を迎えたと発表した。現在開催中のイベント「ふじのはな物語～大藤まつり2026～」では、ライトアップも楽しめる。 2026年は例年より開花が早く、昨年と比較して1週間ほど早い見頃を迎えたという。大藤のほか、うす紅藤やむらさき藤も満開となっており、白藤も見頃を迎え始めているとのことだ。