4月17日、18日の2日間にわたって日本公演を行った、アイドルグループ・BTS。「週刊文春」は今回、BTSメンバーの日本公演後の動向を“密着撮”することに成功した。【写真多数】熱狂伝わる東京ドーム会場の空気、筋肉＆タトゥーがかっこよすぎる兵役中のメンバーの貴重な姿も…この記事の写真をすべて見るBTSといえば、韓国発の世界的K-POPグループ。2020年にリリースした『Dynamite』で米ビルボード1位を獲得し、グラミー賞に3