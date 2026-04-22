◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月21日フェニックス）またまた快弾だ!ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。4-0の2回2死の第2打席で、今季初の4試合連発となる第9号を右翼席に超速打球で打ち込んだ。試合前の打者紹介では、敵地ファンは無反応だったが、打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィー

◆ホワイトソックス・村上宗隆、9号本塁打の動画 MUNETAKA MURAKAMI HOMERS FOR A 4TH STRAIGHT GAME! pic.twitter.com/68FsSqpqi1 — MLB (@MLB) April 22, 2026