【電子書籍版「サザエさん」】 4月22日16巻まで発売 毎週水曜日に1冊ずつ順次配信（全68巻完結まで） 希望小売価格：990円 【電子書籍版「いじわるばあさん」】 4月22日発売 希望小売価格：1,100円 【拡大画像へ】 朝日新聞出版は、長谷川町子氏によるマンガ「サザエさん」連載開始から80年となる4月22日に、「サザエさん」全68巻と「