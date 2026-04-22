ジュビロ磐田は22日、志垣良監督との契約を解除したことを発表した。なお、後任には三浦文丈コーチが就任し、本日より指揮を執ることも明らかになっている。現在45歳の志垣監督は名古屋グランパス、アビスパ福岡、ジェフユナイテッド千葉といった国内クラブだけでなく、イングランド、シンガポール、タイなど海外での指導歴も豊富で、磐田では2014シーズンにテクニカルスタッフを、2015シーズンからの2年間はユースのコーチを