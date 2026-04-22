全日本空輸（ANA）とIHGホテルズ＆リゾーツは4月22日、ロイヤリティ・パートナーシップを締結した。ANAマイレージクラブ（AMC）会員とIHGワンリワーズ会員向けに、ステータスマッチや、マイルとポイントの二重取りなどのサービスを10月以降、順次提供する。新たな特典は主に3つ。1つ目は、AMCステイタス会員にIHGワンリワーズのステイタスを提供する「ステイタスマッチ」。2つ目は、ANAが運航し、ANA便名が付与された海外発旅程の