女優の水野真紀が、長年携わってきた番組プロデューサーが亡くなったことを報告した。自身の冠番組である毎日放送「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜・後７時）のスタッフだという。２２日に自身のインスタグラムを更新し、「この４月に、放送２６年目に入った『魔法のレストラン』（ＭＢＳ毎日放送水曜１９時〜）。２００１年に番組を立ち上げてくださったプロデューサー“本Ｐ”が永眠されました。奇しくもスタジオ収録