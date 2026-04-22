元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。“りくりゅう”木原龍一と同じ習い事をしていたことを明かした。【写真】「アリバイを作り合って」木原龍一とのエピソードを語った高橋成美番組では「タメになる習い事発表会」をテーマに出演者がトークを展開。高橋は過去にペアを組んでいた“りくりゅう”木原龍一とピアノを習っていたこ