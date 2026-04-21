半分は共同テレビ視聴率低迷が続くフジテレビのドラマが変わり始めている。事実上の支配者だった日枝久元会長（88）の退陣から丸1年が過ぎ、新スキーム（枠組み）が本格的に動き出しているからだ。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】「フジ月9」から消えた“重要なシーン”とは？フジのドラマ制作に大きな変化がある。系列制作会社の共同テレビが、プライム帯（午後7〜同11時）に4本ある連