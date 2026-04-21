2021年に亡くなった神田沙也加さん（享年35）と生前交際していた元俳優で、沙也加さん関連の言動で批判を浴びてきた前山剛久（35）がネットでまたぞろ物議を醸している。前山は17日にインスタグラムで《本日より、TikTokをはじめ各SNSの投稿を再開いたします。これまでとは少し異なる雰囲気の動画となりますが、楽しんでいただけましたら幸いです》と発信し、TikTokへの動画投稿を再開した直後から、厳しい声が殺到し、報道もさ